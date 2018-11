L'emissario di Salvini a Foggia per ricomporre la Lega provinciale, "realtà in Puglia che ha le maggiori potenzialità"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Sono crisi di crescita". Così il segretario regionale Andrea Caroppo definisce il momento politico delicato vissuto dalla Lega in Capitanata, reduce da due commissariamenti, nel capoluogo dauno e a livello provinciale. Il segretario "pompiere" è oggi nuovamente a Foggia per la riunione fiume del partito (iniziata ieri al D-Campus e in corso anche in queste ore all'Hotel degli Atleti) finalizzata a sanare le fratture e ricomporre. "Questa è una provincia eccezionale, ricca di energie, dobbiamo solo incanalarle al meglio" continua Caroppo ai microfoni di Foggiatoday. Sul documento firmato da oltre quaranta dirigenti del territorio contro il commissariamento di Daniele Cusmai, Caroppo liquida: "Già ieri ho spiegato le ragioni della mia valutazione. Ciascuno verrà ascoltato e trarremo le conclusioni per il bene della città di Foggia, che, ripeto, è la realtà in Puglia, che ha le potenzalità maggiori". I commissariamenti restano. "Nei prossimi giorni cercheremo di fare una possibile riorganizzazione, senza fretta" dichiara Caroppo, temporeggiando.

Il confronto, duro, si incrocia con le prossime elezioni amministrative: "Troveremo una sintesi che dia l'alternativa all'interno del centrodestra, siamo in condizione di esprimere l'alternativa e siamo tutti convinti che la strada sia quella" dice, in riferimento al candidato sindaco. Primarie? "Priorità è che il centrodestra vada unito. Se le primarie possono garantire l'unità, ben vengano. Se ci sono altri strumenti, ben vengano altri strumenti".

La riunione è in corso in queste ore.