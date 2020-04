"Rispetto la figura del sindaco". Iaccarino fa un passo indietro: "Toni decontestualizzati ma inappropriati e poco istituzionali"

"Sono costretto a prendere atto della virale diffusione di alcuni miei commenti estrapolati da una discussione su un social. Tali commenti, inappropriati per i toni pochi istituzionali, appaiono oltremodo inopportuni in quanto decontestualizzati". Lo afferma il presidente del Consiglio comunale di Foggia Leonardo Iaccarino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per evitare il ripetersi di tali fraintendimenti, da ora in poi utilizzerò i social network in modo unilaterale, evitando di partecipare a discussioni altrui, in particolare in questo periodo, in cui l'emergenza sanitaria è fonte di ansia e stress per tutta la cittadinanza. Nell'occasione, ribadisco il mio rispetto per la figura del sindaco, nei confronti del quale non vi era alcun proposito offensivo".