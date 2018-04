VIDEO | Foggia processa la Forza Italia di Vitali: vecchie ruggini e rancori tra Gatta e Landella

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Redde rationem in casa Forza Italia all'indomani del voto (e della debacle, in termini di rappresentanza non-eletta degli azzurri) del 4 marzo

Il tour organizzato col segretario regionale Luigi Vitali (Il centrodestra verso il governo #puglia2020 #touregionale), partito da Lucera, si è trasformato in un vero e proprio processo (il primo nella storia di Forza Italia) ai mammasantissima nazionali del partito (e allo stesso Vitali) per le scelte operate nella formazione delle liste (che in Capitanata hanno calato ed eletto una molisana, Anna Elsa Tartaglione), e in uno scontro al fiele tra il manfredoniano mister preferenze Giandiego Gatta e la famiglia Landella-Di Donna sulle candidature negli uninominali.

Enorme è la delusione del territorio. Per la prima volta vengono messi in discussione regole e modus operandi all'interno del patinato partito azzurro, complice evidentemente anche il declino della leadership di Berlusconi e l'avanzamento della Lega (a cui molti mirano, tra cui lo stesso Gatta, per il quale, si sussurra, sarebbe pronto il passaggio col Carroccio). L'assemblea ripresa da Ilfrizzo.it