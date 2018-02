Scilipoti Isgrò ai foggiani: “Mi batterò per far chiarezza sui rifiuti interrati e sul Gino Lisa”

“Per un mese girerò la Puglia, illustrando i programmi e ascoltando i cittadini. Non appena eletto, aprirò delle segreterie politiche nella regione. Proseguirò il percorso che ho iniziato inaugurando anni fa il museo della radio, dedicato a Lucio Dalla, alle Isole Tremiti e occupandomi dei problemi relativi all’immigrazione, al lavoro, all’ ambiente e al gasdotto Tap che sarà finanziato anche dalla Banca Europea per gli Investimenti. Mi batterò affinché venga fatta chiarezza sui rifiuti interrati nella zona del Foggiano e per la riapertura dell’aeroporto Gino Lisa per favorire lo sviluppo del turismo nell’area del Gargano”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, candidato al senato nel collegio elettorale proporzionale Puglia 1, Scilipoti Isgrò,

Il presidente di Unione Cristiana ha detto di aver incontrato, in questi giorni, “i rappresentanti sindacali del Policlinico di Bari e tanta gente comune”. Ha sottolineato l’importanza, come suggerito dalla dottrina giudaico cristiana, della stabilità politica mediante la formazione di una” maggioranza chiara” e di “un’opposizione altrettanto riconoscibile”. L’esponente azzurro ha espresso infine la volontà di proseguire l’attività intrapresa, al di là del risultato elettorale del prossimo 4 marzo.