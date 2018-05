Russo nuovo presidente del Conservatorio, Mainiero contesta: "Nomina giunta da un governo scaduto"

"Un governo 'scaduto' e in carica solo per l'ordinaria amministrazione dovrebbe avere il buon gusto e la decenza istituzionale di evitare la pratica della lottizzazione politica su nomine e incarichi, soprattutto nel campo della Cultura". Non usa giri di parole il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Foggia Giuseppe Mainiero, in relazione alla nomina del professor Saverio Russo come presidente del Conservatorio di Foggia, disposta dal ministro Fedeli.

"Nel Partito Democratico, invece ogni occasione è buona per poter lottizzare", rincara Mainiero. "Con il nuovo Parlamento ampiamente insediato, i Presidenti di Camera e Senato eletti e le consultazioni per il governo in pieno svolgimento, il Ministro 'diplomato' della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli non ha sentito il dovere di astenersi dal firmare la nomina del nuovo Presidente del Conservatorio Umberto Giordano".

"Nulla contro il professor Saverio Russo, anche se le sue competenze accademiche non sembrano proprio concentrate sulla musica. E' il metodo usato dal Ministro che calpesta ogni minimo senso delle istituzioni e rispetto delle prassi. Pur di evitare che fosse il nuovo governo a nominare il presidente del prestigioso Conservatorio di Foggia, il PD bocciato sonoramente dagli elettori ha forzato la mano senza alcuna vergogna.

Al nuovo presidente Russo - conclude Mainiero - facciamo i nostri auguri per la sua nomina, anche se per l'ennesima volta siamo stati costretti a verificare che la lottizzazione per il Partito Democratico e il centrosinistra più che un'abitudine è quasi una filosofia di vita".