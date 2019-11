Le sardine destabilizzano la politica: per Rosa Barone "cinquestelle penalizzati", il Pd foggiano plaude ma attende

“Le sardine esprimono vitalità e voglia di partecipare. E chi può lamentarsene? Certo non io che condivido valori, idee e avversario politico. È naturale che un militante del PD sia in quelle piazze e con quella bella gente. Però…Non so dirlo”. E’ perplessa Lia Azzarone, segretaria provinciale dem di Capitanata, interpellata da Foggiatoday sul fenomeno di piazza del momento che sta spopolando anche nel foggiano: le sardine, appunto. Se ieri su queste colonne la Lega si affrettava a ‘sgonfiarle’, a parlare di ‘bluff’, giurando di non essere preoccupata ma, al contrario, di biasimare i leader del centrosinistra perché “quelle piazze sono di sinistra ma rifiutano le bandiere dei loro partiti di riferimento”, il Pd foggiano osserva. Partecipa ma osserva attentamente. “ Non so dirlo – continua Azzarone -. So che c’è grande assonanza tra i miei e i loro valori, le mie e le loro battaglie politiche. Il PD ci aggiunge il pragmatismo, com’è proprio di chi governa e vuole governare per trasformare quei valori in strategie e prassi operative. Nel farlo abbiamo certamente commesso errori e accettiamo le critiche che pure sono state mosse dalle piazze piene di sardine. Arriverà, però, il momento in cui toccherà anche a loro scegliere come stare nella relazione con i partiti e i soggetti organizzati della sinistra e del centrosinistra. Allora capiremo per chi votano e cosa chiedono a chi si candida a governare le città, le regioni, l’Italia”.

Stessa attenzione oggi che ripone il Movimento 5 Stelle. “Sicuramente sono una bella piazza anti-leghista, a cui dobbiamo assolutamente guardare” dichiara la consigliera regionale Rosa Barone. Ma bisogna guardarle “anche per capire che intenzioni hanno: se sarà realmente un movimento apartitico ce lo dirà il tempo”. E alla domanda se il fenomeno possa o meno fare ‘concorrenza’ al Movimento 5 Stelle, intercettando quel sentimento di protesta e di reazione che ha animato in origine i grillini e che oggi si è appannato nel Movimento, Barone annuisce: “Sì, credo possa penalizzarci”.