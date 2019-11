3mila sardine in piazza sulle note di 'Bella Ciao', si mobilita anche Foggia: flash mob il 7 dicembre

Le sardine scendono in piazza anche a Foggia. Lo faranno sabato 7 dicembre. Luogo fissato, l’isola pedonale. E’ lì che si terrà il primo flash mob foggiano “antifascista, antirazzista, antisessista”, come si definisce il nascente movimento. A comunicarlo a Foggiatoday sono gli organizzatori, Annarita Melfitani e Michele Cera, animatori del gruppo nato su Facebook e che conta ad oggi circa 800 adesioni ideali (attraverso il like). “Ma ce n’è anche un secondo, che stiamo unendo al primo. Siamo almeno 2mila” dice Melfitani. Se queste si riverseranno in piazza è da verificare. Naturalmente gli organizzatori fissano più in alto l’asticella: almeno 3mila le persone quelle che porteranno in strada, “tanto più – dichiara ancora Melfitani – che la data del 7 è stata individuata proprio per consentire agli studenti fuorisede, che vogliono partecipare, di rientrare a casa, atteso che saremo già alla vigilia delle vacanze natalizie”.

“Certo, si tratta di una città difficile: quando c’è da mobilitarsi in piazza, Foggia non sempre dà soddisfazione” dice l’organizzatrice, “e però contro il salvinismo i foggiani ci saranno” sfida. E sarà interessante capire i numeri in un Comune che ha votato da poco e che ha mandato proprio la Lega al governo cittadino. Vietate bandiere e simboli. Chi vorrà partecipare si dovrà munirsi di sardina (realizzate anche in cartoncino). Realizzato anche lo ‘stemma’ che identifica le sardine foggiane (come richiesto dal ‘nazionale’): il simbolo scelto è la fontana di piazza Cavour (raffigurata unitamente alle sardine, appunto). La manifestazione si svolgerà sulle note di 'Bella Ciao', fa sapere Melfitani. Appuntamento alle 18.30.