Raffaele Fanelli, il candidato sindaco che vuole 'Volare Alto' apre oggi la campagna elettorale

Il candidato sindaco di San Severo Raffaele Fanelli inaugurerà oggi, mercoledì 20 marzo, alle ore 19.15, presso l’ex Discobolo in via Solis, il suo comitato elettorale. Nell’occasione la sua lista civica “Volare Alto” presenterà agli elettori alcuni punti del programma. Nelle prossime settimane inoltre la sede del comitato elettorale si trasformerà in un vero e proprio laboratorio di coworking con giovani, professionisti e cittadini che si confronteranno sui temi più sentiti dalla comunità locale per dare risposte concrete con un programma definito di interventi da attuare.

“Una novità – spiega il dott. Fanelli, già assessore dell'amministrazione Miglio – che permetterà di dare subito seguito alla voglia di partecipazione che tanti cittadini manifestano e sulla quale intendiamo porre le basi per una rivoluzione civica capace creare le condizioni di crescita culturale e di sviluppo sociale ed economico della nostra comunità. Riteniamo infatti che programmazioni calate dall’alto non rispondano completamente alle esigenze dei sanseveresi. Quella che ci attende è una sfida importante e potrebbe essere l’ultima chance che abbiamo per accedere ai finanziamenti europei e regionali che potrebbero rappresentare una boccata di ossigeno per il territorio. Chiameremo a raccolta le professionalità della città per redigere una serie di interventi capaci di risollevare le sorti della comunità”