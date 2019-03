Amministrative, Raffaele Fanelli a capo di un gruppo di civiche: "Progettiamo insieme la San Severo del 2024"

“Sono pronto a scendere in campo per rappresentare le istanze dei cittadini che attualmente non si sentono vicini a quello che si delinea come lo scenario politico in vista delle prossime elezioni amministrative”.

È quanto afferma Raffaele Fanelli, già assessore con l'Amministrazione Miglio, che intende mettersi a capo di un gruppo di civiche per offrire un rinnovamento alla classe dirigente della città. “In un quadro generale in cui le famiglie vivono in una città poco attenta ai loro bisogni - spiega Fanelli - e i giovani si vedono costretti ad abbandonare il territorio per assenza di opportunità, è necessario che la politica locale lavori seriamente ad un programma capace di rispondere alle esigenze dell'elettorato".

"Intendiamo costruire un programma che sia capace di mettere in atto processi innovativi per il cambiamento da molti ipotizzato solo a chiacchiere. Educatori, operatori sanitari, ingegneri, architetti, giovani e meno giovani che insieme si rimboccano le maniche per disegnare la San Severo del 2024. Immaginiamo una una città inclusiva capace di migliorare la qualità della vita degli anziani, delle famiglie, dei giovani e dei cittadini tutti. Un'alternativa civica che pone le sue basi su professionalità riconosciute nei vari ambiti e a cui intendiamo dare voce come nessuno si sta preoccupando di fare”.