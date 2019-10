Cronache di giovani scalmanati, San Severo non fa eccezione. La Lega chiede interventi: "Servono Educazione civica e Servizio militare"

“L’ultimo episodio di lunedì 28, che ha coinvolto il maggiore Ciro Sacco, comandante della Polizia Locale di San Severo, è solo un ennesimo attacco frontale alle Forze dell’Ordine e a chi rappresenta la Sicurezza”. Così Maria Lucia Zito, responsabile della Comunicazione della Lega a San Severo. “E’ di alcuni giorni fa la notizia di un ex poliziotto in pensione trascinato con un’auto per metri da un pregiudicato in via Balbo – continua Zito-. Di qualche settimana addietro la lamentela, ripetuta e inascoltata, di un gruppo di residenti nei confronti di adolescenti e giovani che danneggiano serrande e ingressi di abitazioni con i propri bisogni e residui di alcolici nel centro storico. Ora tocca ad un pubblico ufficiale in esercizio delle sue funzioni essere travolto da due ragazzi a bordo di uno scooter in via Alfieri, ignorando lo stop dei vigili in una strada interdetta al traffico e proseguendo. Simili atteggiamenti non rivelano solo un black out nel “sistema famiglia”, cosa che una seria rieducazione scolastica e sociale attraverso iniziative all’interno della realtà comunale potrebbero prevenire e sanare, ma anche una chiara affermazione di licenza a violare le regole”.

“Non è solo il delinquente comune o il criminale di cosca a effettuare atti vili ormai, ma il ragazzo, il giovane, colui che dovrebbe rappresentare il futuro della nostra terra e del nostro Paese. Noi della Lega abbiamo più volte proposto la reintroduzione dell’Educazione Civica nelle scuole e laddove fosse necessario anche quella del Servizio militare o civile. Per ora ribadiamo tutta la solidarietà del caso a chi rappresenta Legalità e Sicurezza in città, chiedendo all’Amministrazione e alle autorità competenti interventi più mirati alla salvaguardia e alla tutela della popolazione, con mezzi, determine e azioni di contrasto a episodi violenti o criminosi come questo” conclude.