San Severo, costituito il circolo "Codreanu" del Movimento Nazionale per la Sovranità

Sì è costituito, a San Severo, il Circolo "Codreanu" del Movimento Nazionale per la Sovranità, movimento, già radicato in tutta Italia, che fa riferimento all'ex Ministro delle Politiche Agricole, Gianni Alemanno, al Presidente Roberto Menia ed al Senatore Claudio Barbaro, eletto in Campania nelle liste della Lega alle ultime elezioni politiche.

Nei giorni scorsi una delegazione cittadina, allargata a dirigenti di altri movimenti identitari, ha partecipato al Seminario che si è tenuto a Frascati, seminario a cui hanno inteso aderire molte personalità del panorama politico e culturale. Questi i componenti del direttivo del circolo cittadino: Giammatteo Curci, Caterina Pierri, Leonardo Romano, Paola Priore, Severino Poveromo, Giorgio Romano, Angelo Stega e Casimiro delli Falconi. Il Movimento Nazionale per la Sovranità, che rifiuta ogni tipo di compromesso che possa nuocere alla comunità, è pronto ad aprirsi e a confrontarsi con tutte le altre forze politiche, a cominciare da quella del vecchio centro destra, al fine di costruire una coalizione che, partendo da un progetto comune e condiviso, possa portare alla costituzione di solide alleanze con un progetto ed una offerta politica forte, identitaria, a vocazione sociale, convincente e coinvolgente per l’intera comunità.