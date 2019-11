Nuova ed entusiasmante vittoria per il PD di San Paolo di Civitate: Fernanda Vocino nominata consigliera provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Dopo il successo elettorale delle elezioni comunali che ha visto la nomina di Fernanda Vocino - Fondatrice del Circolo Tematico Giuseppe di Vittorio del PD - al ruolo di vicesindaco del Comune di San Paolo di Civitate, oggi nel consiglio provinciale di Foggia è stata nominata al ruolo di Consigliere Provinciale (candidata nella lista n. 1 del Partito Democratico).

Grande emozione per la neo eletta consigliera in quanto siede, dopo circa venticinque anni dall’ultima nomina fatta per un rappresentante politico della piccola comunità, nello stesso posto del padre Costantino Vocino eletto appunto nel lontano 1994 con la lista del P.P.I. e scomparso prematuramente. Auguri alla neo eletta da parte di tutta la comunità di San Paolo di Civitate per un lavoro necessario per il territorio.