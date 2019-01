Il Partito Democratico di San Nicandro ha una nuova segreteria

Con il nuovo anno il Pd di San Nicandro Garganico si rinnova e nomina una nuova segreteria che affiancherà il segretario Antonio D'Apote alla guida dei democratici sannicandresi. La nuova squadra è composta da Matteo Galasso, Domenico M. Mascolo, Sara Leone, Gianmario Zaccagnino, Nicandro D'Apote e dai tre consiglieri Gianpaolo D'Antuono, Arcangela Tardio e Mario D'Ambrosio.

Il 2018 è stato un anno difficile per il Partito a tutti i livelli. Le elezioni del 4 Marzo, le amministrative perse di un soffio, i problemi della dirigenza nazionale, il vento neofascista che soffia nell'intera Europa... sfide nuove e complesse che non mi sarei aspettato in questo stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante tutto grazie al lavoro di apertura ed al lavoro di tanti singoli, spesso fatto in silenzio, ognuno nel suo piccolo, siamo riusciti a resistere e a non disperdere il capitale umano. Adesso ci ritroviamo ad affrontare il nuovo anno con entusiasmo e per questo ringrazio pubblicamente tutti i compagni che non si arrendono e condividono con me questo percorso. Oggi cerchiamo di fare un ulteriore passo in avanti, ci riorganizziamo con la nuova segreteria per affrontare le sfide future e continuare a dare voce ai tanti problemi che ancora attanagliano San Nicandro e i sannicandresi. Per chi fosse interessato vi aspettiamo tutti giovedi dalle 18:30 alle 20:30 nella sede di P.zza Fioritto”, ha dichiarato il segretario.