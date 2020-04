Assessore leghista di San Nicandro si dimette: "Io umiliato, chi mi doveva tutelare si è messo di traverso"

"Dopo aver subito più umiliazioni sono costretto a rassegnare le mie dimissioni da assessore. La politica dovrebbe essere una cosa seria, ma soprattutto dovrebbe essere uno strumento per risolvere i problemi e dare soluzioni per lo sviluppo e la crescita del proprio territorio". Lo annuncia l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San Nicandro Garganico Antonio Berardi, segretario cittadino delle Lega. "Chi avrebbe dovuto tutelare la mia figura purtroppo ha pensato ad altro, anzi, si è messo di traverso. Dopo l'emergenza Covid - fa sapere - spiegherò a tutti voi cosa realmente è accaduto in questi due anni. Grazie a chi mi ha sostenuto e ha creduto in me".

