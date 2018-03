Rigenerazione urbana, mancano i fondi per approvare il progetto di San Nicandro: l'appello a Emiliano

“Abbiamo chiesto al presidente Michele Emiliano e all’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese di impegnarsi per incrementare la dotazione finanziaria del bando regionale per la rigenerazione urbana, per far rientrare anche San Nicandro tra i progetti finanziabili”. Così i consiglieri del PD di San Nicandro Garganico Matteo Vocale e Mario D’Ambrosio.

La Regione Puglia, infatti, ha approvato una graduatoria di 83 progetti finanziabili ma il fondo attuale è di 108milioni, per cui sarebbero finanziati solo i primi 27 progetti, escludendo San Nicandro (al 33° posto) e altri comuni del Gargano. “Abbiamo da subito, a maggio 2017, informato l’amministrazione comunale del bando e siamo stati parte attiva nel consiglio comunale di approvazione del DPRU, anche con qualche proposta di merito – dichiarano i due consiglieri PD – perché crediamo fermamente sia un’occasione imperdibile, di cui la nostra città ha bisogno”. “Sembra ci siano buone possibilità che il fondo venga incrementato - è la conclusione - e restiamo fiduciosi nell’impegno di Emiliano e Piemontese”.