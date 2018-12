Dopo la (ennesima) crisi politica, torna il sereno a San Giovanni Rotondo: rinominata la giunta comunale

Torna il sereno (almeno temporaneamente) al Comune di San Giovanni Rotondo. La tormentata amministrazione guidata da Costanzo Cascavilla pronta a ripartire (si spera). Il primo cittadino, dopo un periodo di vacatio dell’esecutivo, restituisce le deleghe agli assessori. Lo fa sapere una nota dell’ente. La giunta comunale, dunque, risulta essere così composta: Costanzo Cascavilla (sindaco) delega a Politiche turistiche e dei cammini – grandi eventi – cultura e spettacolo – piano urbanistico generale e politiche urbanistiche – sport, impiantistica sportiva – igiene urbana – rigenerazione urbana – pubblica istruzione e servizi scolastici, politiche per l’occupazione e formazione – personale ed organizzazione degli uffici – polizia locale – protezione civile; Nunzia Canistro (assessore) delega a Urbanistica, E.R.P: social housing - toponomastica - patrimonio, demanio, usi civici - paesaggio rurale - centro storico - legalità e trasparenza - tutela degli animali; Rossella Fini (assessore) delegata a Politiche sociali, di tutela della salute e dell'integrazione multiculturale, politiche abitative - volontariato ed associazionismo - rapporti con Enti – Comunicazione; Aurelio Pasqua (assessore) delegato a Lavori Pubblici - arredo e decoro urbano - viabilità urbana e rurale - trasporti e parcheggi - verde pubblico, parchi e viali alberati – cimitero; Domenico Longo (assessore) con delega a Programmazione, bilancio, tributi, contenzioso - attività produttive, sportello unico per le imprese - sviluppo economico - sicurezza e commercio. Infine Antonio D’Addetta, assessore con delega all’Ambiente, agricoltura - innovazioni tecnologiche, politiche energetiche - materie relativi ai sistemi informativi e tecnologici - smart city - assetto territoriale e difesa del suolo.

«Riprendiamo il cammino amministrativo con una squadra collaudata, di sicura affidabilità e capacità di essere pronta a rispondere alle numerose sfide che ci attendono per il progresso di San Giovanni Rotondo. Archiviamo un momento politico non facile da gestire né semplice da risolvere. Abbiamo l’esigenza di fare bene, nell’esclusivo interesse della città, senza ulteriori perdite di tempo e non sprecando le favorevoli occasioni che abbiamo saputo creare e organizzare. Così come siamo aperti a un sereno e costruttivo dialogo con quanti vorranno condividere le nostre stesse prerogative. Non abbiamo fortini da difendere, né tutelare tornaconti personali. Riprendiamo a lavorare per la città, senza alzare muri e senza chiudere porte, per questo ringrazio i partiti e i consiglieri comunali che mi hanno manifestato vicinanza, solidarietà e fiducia, continuando a condividere un progetto di governo della città», ha dichiarato il sindaco Costanzo Cascavilla.