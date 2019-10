Aziende vinicole sabotate, Bordo: "Danno da oltre un milione e mezzo". A San Severo si attende il Ministro Bellanova

“L’atto di sabotaggio compiuto nei confronti di due cantine di San Severo e Torremaggiore è gravissimo". E il vicepresidente del gruppo PD alla Camera Michele Bordo, invita a San Severo il Ministro Teresa Bellanova.

"L’apertura dolosa dei bocchettoni dei silos ha provocato la fuoriuscita di diverse decine di migliaia di ettolitri di vino, con un danno di oltre 1 milione e mezzo di euro. Un altro colpo pesante per l’agricoltura in provincia di Foggia, in un momento già molto difficile. Quanto accaduto dimostra ancora una volta l’assoluta necessità che lo Stato faccia di più per garantire la sicurezza nelle campagne e un maggiore sostegno alle attività agricole. Ho chiesto alla Ministra Teresa Bellanova, che ha dato la sua disponibilità, di venire quanto prima a San Severo per assicurare la vicinanza e il sostegno del Governo al territorio e alle imprese colpite”, conclude.