"Foggiani preoccupati". Sasso (Lega): "Se hai una tubercolosi contagiosa, non scappi dall'ospedale ma ti fai curare"

Allarme sanitario a Foggia per la possibile presenza sul territorio di un migrante affetto da una forma di tubercolosi polmonare contagiosa. Si tratta di un 35enne gambiano ricoverato agli Ospedali Riuniti, struttura dalla quale si sarebbe allontanato contro il parere dei medici.

"Le sue condizioni di salute sarebbero gravi e ad alto pericolo di contagio. Potrebbe aver preso mezzi pubblici e per questo motivo l'allerta è massima", scrive al riguardo Rossano Sasso, deputato pugliese della Lega. "Puoi essere nero, giallo o bianco. Ma se hai una tubercolosi contagiosa, non scappi dall'ospedale, ti fai curare. I cittadini di Foggia sono giustamente preoccupati, l'immigrato potrebbe aver preso mezzi pubblici e potrebbe essere ancora in zona".

"Ma dai piddini e sinistri arriva ancora l'invito a farli scendere, ad accoglierli, ad aprire i porti e a processare Salvini che impedisce gli sbarchi. I dati parlano chiaro: dall'inizio dell'anno a oggi sulle coste italiane sono sbarcati 202 migranti; nello stesso periodo dell'anno scorso, a sbarcare erano stati in 4.731. Il calo e' del 95,73%, noi ce la mettiamo tutta ma ci vorrà tempo prima di espellere tutti i clandestini fatti entrare dal Pd".