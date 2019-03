Caposiena cede a Forza Italia e dice sì alle primarie: "Partecipo per senso di appartenenza"

"È una scelta difficile quella a cui mi chiede di rispondere il coordinatore regionale On. Mauro D’Attis. Resto fermamente convinta di tutto ciò che ho detto precedentemente circa la situazione di San Severo ma comprendo che altre strade non esistono".

Così, la sanseverese Rosa Caposiena che cede a Forza Italia e dice sì alle primarie. "Il coordinamento regionale conosce da sempre la mia lealtà verso il partito e verso la mia città che ho sempre servito. In queste ore, la classe dirigente del centrodestra mi ha chiesto di mettere da parte la mia posizione, richiamandomi ad un senso di responsabilità al quale mi risulta difficile sottrarmi. Me lo chiede il partito che rappresento, la classe dirigente della coalizione e il popolo del centrodestra. È una sfida che accoglierò con serietà in nome del senso di appartenenza e per ripagare la stima che l'onorevole D’attis ha riposto nella mia persona".