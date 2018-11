Commissione approva il Testo Unico regionale sulla Legalità, Barone (M5S): "Si occupi anche di appalti pubblici"

“Sono soddisfatta dell’approvazione in VII Commissione del Testo Unico sulla Legalità, che finalmente apre la strada all’arrivo in Consiglio di questo testo, la cui redazione era il primo degli obiettivi che si era posta “la Commissione per lo studio e il contrasto della criminalità organizzata in Puglia”. Così Rosa Barone, consigliera regionale M5S, già presidente dell'organismo. "Ora speriamo che il Disegno di legge, redatto anche grazie al lavoro che è stato fatto in Commissione, arrivi al più presto in Consiglio Regionale per permetterne una rapida approvazione. La Puglia aveva bisogno di un testo che fosse realmente efficace per chi tutti i giorni è in prima linea per combattere la criminalità e facesse da raccordo tra le diverse leggi regionali che vanno a normare temi tra loro collegati".

"In aula presenteremo emendamenti migliorativi al testo e invito il consigliere Zinni a ripresentare il suo emendamento, oggi ritirato in VII Commissione, perché per noi è fondamentale che l’osservatorio regionale si occupi anche di appalti pubblici per garantire la massima trasparenza. In tal senso va anche la nostra proposta di legge che prevede il potenziamento delle funzioni dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, istituito con legge del 2001”.