Partito Democratico "SempreAvanti" con Giachetti: il candidato alla segreteria nazionale a Foggia

Venerdì 18 gennaio l'onorevole Roberto Giachetti sarà in Puglia per un tour che toccherà varie città per condividere con i contenuti della mozione “SempreAvanti”, che lo vede impegnato con l’onorevole Anna Ascani e candidato alla segreteria nazionale del partito.

Alle 11,00 è prevista la conferenza stampa presso i locali della Federazione Provinciale del PD in Via Taranto n.89 a Foggia. A seguire l'incontro con iscritti e amici.