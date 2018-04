Domani mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, il sindaco di Foggia incontrerà la stampa per illustrare le motivazioni politiche ed amministrative che hanno determinato il ritiro delle sue dimissioni. Scelta che però non piace a Giuseppe Mainiero: “E’ l’ennesima mortificazione delle istituzioni” afferma.



Il capogruppo di Fratelli d’Italia evidenzia: “Il sindaco è fuggito ed è tornato in aula senza nessun rispetto per il Consiglio comunale che è, e resta, il “luogo” in cui un sindaco deve parlare. Ma probabilmente, come da molto tempo affermo, Landella ha confuso il Comune di Foggia per la “dependance” della propria abitazione, dove uno può a proprio piacimento andare e venire”

Per il consigliere comunale di minoranza, “Il ruolo del sindaco, ed il luogo, impongono un certo rispetto, anche dei riti e l’assoluta assenza di comunicazioni al Consiglio comunale dimostra come queste dimissioni sono state interamente una inutile sceneggiata. L’ennesima brutta pagina scritta da un sindaco, che con la sua maggioranza raccogliticcia, ha superato e di molto il limite dell’imbarazzo.”