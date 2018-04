Riecco Landella, il sindaco dimissionario mette i puntini sulle "i": "Torno indietro solo se..."

"Foggia merita serietà, torno indietro solo se vi sono consiglieri comunali disposti a proseguire il cammino con l’approdo condiviso di servire i bisogni della città e le aspettative dei foggiani, non quelle personali". Così Franco Landella, a due giorni dalla scadenza del termine concesso per ritirare le sue dimissioni o confermarle irrevocabilmente.

"Mi rendo conto - dice Landella - che il mio definitivo disimpegno spinge Foggia nel tunnel di un commissariamento che si preannuncia molto lungo e buio per le tante iniziative di crescita che sono in procinto di venire alla luce, ma questa consapevolezza deve trovare riscontro nel senso di responsabilità di tutti, a prescindere dai colori politici di appartenenza, e concretizzarsi in un patto di fine consiliatura incentrato esclusivamente sui programmi da portare a termine per il bene della città e non per tornaconti o rendite di posizioni personali. Se queste sono le premesse, e la riunione di domani del Consiglio Comunale è l’opportunità per dimostrarlo, io ci sto."