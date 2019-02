Scazzottata nella Lega di San Severo, Calvo in ospedale. Il partito di Salvini: "Espulsi"

"Quanto accaduto ieri sera nel corso di una riunione di partito a San Severo è intollerabile: nella Lega non c’è spazio nè per provocatori nè per violenti. Per questo motivo entrambi i protagonisti dell’incredibile episodio sono espulsi e dichiarati non graditi al partito. Contestualmente si nomina il sig. Marcello De Filippis commissario cittadino di San Severo". A renderlo noto in un comunicato la segreteria regionale pugliese della Lega-Salvini Premier.