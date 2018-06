"Foggia e la Puglia non possono essere considerati la discarica di riserva di Raggi"

“La Puglia e Foggia non possono essere considerati la discarica di riserva di Virginia Raggi. La decisione del presidente della Regione Emiliano di offrire gli impianti pugliesi al sindaco di Roma, per aiutarla nell’emergenza provocata dalla sua incapacità e da quella del Governatore del Lazio Nicola Zingaretti, è scelta che andava vagliata e valutata non solo sul piano tecnico, ma anche sotto il profilo politico.

Invocare il principio di solidarietà tra Regioni non può significare scaricare sulle nostre comunità il peso del transito di migliaia di tonnellate di rifiuti - arriveranno infatti più di 600 camion con circa 5000 tonnellate di rifiuti - in impianti di smaltimento che peraltro presentano più di un affanno e in una regione in cui questo settore è in costante difficoltà.

La Giunta Emiliano, inoltre, ha operato senza alcun confronto né con le istituzioni dei territori né con le loro comunità, ignorando colpevolmente la delicatezza del tema e condannando la provincia di Foggia e la Puglia a pagare il prezzo dell’incompetenza del Comune di Roma e della Regione Lazio, cioè del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico che sono alla loro guida.

Questa è un’ulteriore dimostrazione di quale sia l’attenzione che Emiliano, il centrosinistra ed il PD riservano ai cittadini che sono stati chiamati ad amministrare e difendere. Crediamo che quanto abbiamo visto in questi anni sia sufficiente affinché i pugliesi e la comunità di Capitanata possano decidere nel 2020 di cambiare spartito, musica ed interpreti, mandando finalmente a casa chi oggi governa la Regione Puglia”.