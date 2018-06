Rifiuti da Roma a Foggia, Papa (Ugl): "Perché Bari non è stata interessata?"

Antonio Papa, delegato provinciale della segreteria Ugl di Foggia, interviene sull'accordo trovato tra i governi regionali del Lazio e della Puglia circa il trasferimento dei rifiuti dalla Capitale a Foggia e ad altri tre impianti pugliesi: "Il commissario Grandaliano dispone senza tenrr conto delle effettive capacità di trattamento dell'impianto di Foggia, già sovrastimate, creando il rischio emergenza anche in considerazione dell'aumento della produzione dei rifiuti dei comuni a vocazione turistica che ad oggi già conferiscono presso l'impianto di Basso Breccioso"

Antonio Papa ricorda che l'impianto del capoluogo dauno, "sulla scorta di precedenti autorizzazioni dell'Ager, è andato in soccorso dei comuni della BAT e dell'intera provincia (fino a dicembre 2017) e recentemente anche dei comuni del consorzio fallito SIA Fg/4, la cui autorizzazione è in odore di proroga".

Quindi, aggiunge, "oggi all'impianto di Foggia si vive ancora una situazione poco felice, in attesa di smaltire i rifiuti trattati nei mesi scorsi e non completamente avviati a smaltimento; quindi l'aggiunta di altri rifiuti indifferenziati (non si capisce ancora peraltro il quantitativo giornaliero da accogliere) rischierebbe di creare ulteriori disagi, mettendo a rischio l'intera gestione rifiuti nel Comune di Foggia"

L'esponente dell'Ugl Foggia prosegue: "Ci chiediamo come mai Bari non è stata interessata dalla questione 'solidarietà istituzionale' per la Capitale romana. Come mai? Perché si vuole far ricadere sempre sull'impianto di Foggia certi aggravi e non su quello di Bari? All'impianto di Foggia vanno sempre e solo i rifiuti, all'Amiu di Bai l'80% di ricavi"

No dell'Ugl a questa operazione