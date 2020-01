Richiesta di incandidabilità per Metta e Bufano, dopo lo scioglimento del Comune di Cerignola per infiltrazioni mafiose

Sono due le richieste di incandidabilità indicate dall'avvocatura dello Stato in seguito al decreto di scioglimento del Comune di Cerignola per infiltrazioni mafiose (comune commissariato per 18 mesi).

Le richieste - notificate il 31 dicembre scorso - riguardano l'ex sindaco Franco Metta e l'ex assessore Tommaso Bufano sulla scorta della relazione.

L'udienza si terrà martedì 21 gennaio davanti al Collegio della prima sezione del Tribunale Civile di Foggia. La decisione potrebbe arrivare nel giro di alcuni giorni. Non sarà definitiva in virtù dell'eventualità per Metta e Bufano di ricorrere in Appello e poi in Cassazione.