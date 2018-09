Nel centrodestra c'è a chi non dispiace un Landella bis. "Può chiedere di ricandidarsi"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Bruno Longo e Lucio Ventura, veterani della politica e colombe di lungo corso, coloro che “la nave non l’hanno mai abbandonata”, elencano le difficoltà ed i limiti con cui il governo cittadino si è dovuto scontrare e puntano il dito contro gli alleati, a partire dal caso della revoca della progettualità “Da periferia a periferia”.

Non temono l’onda Lega e, diplomaticamente, aprono ad un Landella bis, nella consapevolezza che i veti rischiano di essere il detonatore di una coalizione che, al momento, non ha ancora il collante giusto per dirsi indissolubile.