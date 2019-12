Fitto? Forza Italia frena la Meloni in Puglia: "La decisione spetta al tavolo nazionale"

Il commissario regionale di Forza Italia, l’on. Mauro D’Attis, e il vice commissario, sen. Dario Damiani frenano gli entusiasmi. E sul nome del candidato presidente alla Regione Puglia (Fratelli d'Italia aveva sciolto poco fa la riserva sul nome di Raffaele Fitto) invitano a rallentare.

“La decisione delle candidature a Presidente della Regione del centrodestra in tutta Italia, e quindi anche in Puglia, è del tavolo dei leader nazionali", puntualizzano in una nota ufficiale D'Attis e Damiani. "Attendiamo l’ufficializzazione della decisione finale che speriamo arrivi quanto prima”.