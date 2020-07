Regionali Puglia, testa a testa tra coalizioni ma Emiliano il candidato presidente più gradito: "Sono più buono"

È a favore del presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sondaggio realizzato da Euromedia research di Alessandra Ghisleri per l'associazione Piazze d'Italia e pubblicato sul sito del ministero dell'Interno. Su mille intervistati, maggiorenni e residenti in Puglia, il 38,2% ritiene che Emiliano potrà "ricoprire nella maniera migliore la carica di governatore per i prossimi 5 anni".

Seguono il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto con il 28%, la pentastellata Antonella Laricchia con l'11,7%, Ivan Scalfarotto (Italia viva - Azione, + Europa) con il 2,2% e infine il "civico" Mario Conca con l'1,8". Il 18% non ha risposto al quesito.

A poco più di metà del campione, il 50,6%, Emiliano ispira fiducia contro il 34,5% di Fitto, il 29,3% di Laricchia, il 10,5% di Scalfarotto e il 12,9% di Conca. La coalizione che secondo il sondaggio prenderebbe più voti è quella che sostiene Emiliano con il 38,6% (dato più basso di quello legato al solo nome del governatore).

Nel centrosinistra il partito più suffragato dal campione resta il Pd con il 20,1%. Il centrodestra raggiunge il 37,8% con la Lega a poco più del 18% e Fratelli di Italia all'8,5% e Forza Italia all'8,3%.

Alla domanda secca "chi vincerà le prossime elezioni", il 38% indica Michele Emiliano, il 27,1% Raffaele Fitto, il 4,1% Antonella Laricchia, l'1,6% Ivan Scalfarotto e lo 0,3% Mario Conca. Non sa o non risponde il 28,9%. Per più del 40% del campione Emiliano "ha fatto il possibile" nella gestione dell'emergenza sanitaria.

"Non lo so perchè forse perchè sono più buono, sono più educato, più gentile nel sentire tutti, non mi lamento mai e rispondo sempre al telefono cosa che i politici non fanno mai". Così, a margine di un incontro a Barletta con l'ordine dei medici della Bat, il presidente della Regione uscente Michele Emiliano e candidato del centrosinistra ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sul sondaggio realizzato da Euromedia Research e relativo al gradimento dei candidati alle Regionali pugliesi. Dalla ricerca effettuata su un campione di mille persone residenti in Puglia, emerge che Emiliano è il più gradito. "Alle volte la differenza è fatta di sciocchezze, non di cose particolarmente complicate", ha continuato il governatore che, scherzando con la stampa, ha concluso: "E poi sono anche più simpatico".