Un pumo per 'La Puglia di domani'. Fitto presenta la sua lista a Bari: "Così parliamo alla società civile"

Ha scelto la location suggestiva del molo San Nicola di Bari per presentare la 'Puglia di domani', la lista che lo sosterrà alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi, con la quale Raffaele Fitto allarga i confini della coalizione "parlando alla società civile".

Il simbolo è il pumo "emblema dell'artigianato pugliese in tutto il mondo" perché "riunisce il rispetto della tradizione e l'aspirazione verso un futuro di innovazione, crescita e sviluppo".

"È presente nella mia casa e in quella di molti pugliesi, per questo l'ho scelto come simbolo della mia lista 'La Puglia domani', perché sia di buon auspicio per la sfida che abbiamo davanti" ha detto l'esponente dei Fratelli d'Italia e candidato presidente della coalizione di centrodestra.

"Sanità, agricoltura, rifiuti, impiego di risorse comunitarie: l'elenco dei disastri è lungo. La Puglia ha bisogno di competenza, non di demagogia. Dobbiamo mettere in campo proposte serie e dare una speranza ai giovani. Con la lista 'La Puglia domani' allargheremo i confini della coalizione parlando alla società civile" ha detto il 49enne di Maglie.

Per quanto riguarda i candidati al Consiglio regionale nella lista 'Puglia di domani', entro questa settimana dovrebbero essere ufficializzati i nomi che la comporranno.

In Capitanata, nella lista con il simbolo del Pumo potrebbero esserci Alfonso Fiore, il consigliere comunale eletto nel 2019 nelle liste della Lega con quasi 900 voti, l'imprenditore e assessore ai lavori Pubblici di Apricena, Paolo Dell'Erba, fortemente sostenuto dal sindaco Antonio Potenza e Marco Camporeale, due volte sindaco di Serracapriola.

Ci sarebbe un posto anche per i caroppiani, che occuperebbero la casella della provincia di Foggia con Vincenzo Riontino, 31 anni, vicesindaco di Zapponeta, per ora il più giovane.

In 'La Puglia di domani' dovrebbe correre anche l'imprenditrice Anna Maria Fallucchi di San Nicandro Garganico, moglie dell'ex presidente della Camera di Commercio di Foggia, Fabio Porreca. Punta sull'autenticità personale e del territorio, il Gargano: "Io sono Anna' il suo slogan.