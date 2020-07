Le 14 liste che stanno 'Con' Emiliano: "Insieme per far crescere e per migliorare la Puglia"

Sono 14 le liste della coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura a presidente della Regione Puglia del governatore Michele Emiliano. Sono state presentate questa mattina all'Hotel Parco dei Principi di Bari. Il Partito Animalista, Partito del Sud, Sud Indipendente, Democrazia Cristiana, Sinistra Alternativa, Sindaco di Puglia, Con, Senso Civico, Partito Democratico, Italia in Comune, Popolari con Emiliano, Puglia Solidale e Verde, Pensionati e Invalidi, I Liberali, sosterranno Emiliano iil 20 e 21 settembre prossimi.

14 liste, il commento di Michele Emiliano

“Mettere insieme centinaia e centinaia di candidati non è stato facile. È stato fatto un lavoro pazzesco da tutti i miei collaboratori e dai responsabili delle liste. Questa sarà una campagna elettorale in cui ogni candidato diventa il rappresentante del presidente e viceversa. Dovranno andare casa per casa, scorrere rubrica telefonica per rubrica telefonica. Non dovremo immaginare che basti il grande portatore di voti per spiegare ai pugliesi quello che accadrà, quello che è accaduto e soprattutto il modo in cui amministreremo in futuro la Regione. Questo è un grande popolo, plurale, che sostiene la Puglia. Questa è la candidatura della Puglia, questa è la coalizione della Puglia. A noi fa piacere rappresentare un popolo con le sue diversità, con le sue tradizioni, ma anche con la sua volontà di innovazione. Noi crediamo che la Puglia crescerà ancora, migliorerà ancora e si allontanerà da quel buio che avevamo alle nostre spalle solo 15 anni fa”.