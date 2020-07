Fitto di passaggio a Foggia incontra i candidati di Fratelli d'Italia: "Sono venuto a salutare gli amici"

Il candidato presidente del centrodestra, Raffaele Fitto, ha rispettato il programma e solo qualche minuto dopo le 19 è arrivato in via Matteotti a Foggia, nella nuova sede del partito provinciale di Fratelli d'Italia, al primo piano del civico 86. È passato per un saluto a dirigenti, candidati alle elezioni regionali e amministratori. Non ha rilasciato dichiarazioni. "Sono venuto a salutare gli amici, sto facendo un giro", si è limitato a rispondere. Pare avesse alcuni impegni in città, ma la riunione di partito era già preventivata due settimane fa, secondo la stessa modalità flash, salvo poi saltare per slittare a oggi.

Presenti e in lista i foggiani Giannicola De Leonardis (consigliere regionale uscente), Ciccio D'Emilio e Bruno Longo, Raffaele Castriotta di Manfredonia, Ettore Orlando di Lucera e Raffaele Fanelli di San Severo, Nunzia Canistro di San Giovanni Rotondo, unica donna, e Antonio Giannatempo di Cerignola, che ha occupato la casella lasciata vuota da Gianvito Casarella, coordinatore locale di FdI e candidato in pectore che ha rinunciato a correre per la Regione in nome di un progetto che guarda anche alle elezioni amministrative. A fare gli onori di casa i co-coordinatori Franco Di Giuseppe e Giandonato La Salandra.

Il partito ha traslocato solo da pochi giorni (mancano ancora le porte) ma il simbolo è già stato piazzato nella sala riunioni ammobiliata. È passato anche Paolo Dell'Erba, candidato nella lista Fitto Presidente, accompagnato dal sindaco di Apricena Antonio Potenza. All'incontro, tra gli altri, hanno partecipato il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio comunale di Foggia Gino Fusco, la consigliera comunale Erminia Roberto e si è visto anche l'assessore del Comune di Foggia Matteo De Martino, oltre all'avvocato Luigi Miccoli. Alle 19.45 Raffaele Fitto ha lasciato la sede.

Tra foto di rito a debita distanza nel rispetto delle prescrizioni, mascherine e ansia anti-assembramento, è stato un passaggio piuttosto rapido e di poche parole, in questa strana campagna elettorale. Si narra che poco prima della visita lampo avesse incontrato un'altra candidata della sua lista, Anna Maria Fallucchi, e quello che si mormora soltanto è che il fatidico appuntamento con Michaela Di Donna ci sia stato.

