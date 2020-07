"Ho pianto, ci sto male". Prime parole da ex sindaco di Tutolo: "Ora voglio rappresentare la Capitanata in Regione"

“Mi sono fatto una testa di pianti oggi al Protocollo. È stata una scelta sofferta”. Con la voce ancora rotta, Antonio Tutolo confida così le sue emozioni a poche ore dalle dimissioni da sindaco di Lucera. “Non so quando mi passerà questo magone. Ci sto male. Mi ha dilaniato”.

La notte ha portato consiglio. Ieri sera, quando si è presentato al cospetto dei suoi concittadini per una diretta sui social non aveva ancora maturato questa decisione, assicura all’indomani. “Prendere quattro anni e buttarli a mare non è una cosa semplice. So già che mi mancherà non andare in Comune”.

Seppure con un groppo in gola, è convinto della sua scelta di lasciare Palazzo Mozzagrugno per candidarsi alle elezioni regionali. Non è ancora chiaro in quale lista a sostegno di Michele Emiliano, e forse non sarà la civica 'Con'.

Raccogliere i frutti di questi anni, tra inaugurazioni e finanziamenti, “sarebbe stato comodo”, ribadisce oggi, “ma sarei stato un vigliacco”, perché sente di poter portare le istanze del territorio a Bari.

Non recederà dal suo proposito nei venti giorni che la legge gli concede per un ripensamento. “Io voglio convincere i miei concittadini e tutti i cittadini della Capitanata che ho voglia di rappresentarli, e di rappresentare le esigenze, i problemi, mai rappresentati con la giusta caparbietà probabilmente. E per fare questo dovevo esserne convinto io per primo”.

Già nelle prossime ore potrebbe essere reso noto il nome del candidato sindaco del gruppo 'Facciamo Piazza Pulita'. La scelta potrebbe ricadere su Giuseppe Pitta, costretto a fare un passo indietro da candidato in pectore alle elezioni regionali per agevolare la corsa di Antonio Tutolo.