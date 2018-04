Randagismo e canile comunale: la precisazioni dell'assessore Roberto (che respinge le accuse di Barone)

All'indomani della manifestazione di protesta delle associazioni animaliste di Foggia, Erminia Roberto prova a far chiarezza sulla situazione randagismo e sul canile comunale, respingendo le accuse all'amministrazione comunale e al suo assessorato pervenute anche dal Movimento 5 Stelle

"La struttura che ospita il canile municipale, in via Manfredonia, è sotto sequestro perché non a norma. E’ pertinenza dell'assessorato da me guidato il mantenimento in vita e il benessere degli animali, non lo stato della struttura che li ospita. Nell'ultimo tavolo tecnico convocato dal sindaco a Palazzo di Città - presenti veterinari dell'Asl Foggia, l'assessore ai Lavori Pubblici, il dirigente dei Servizi sociali e Ia sottoscritta - è stato dato mandato al dirigente del servizio veterinario dell'Asl Foggia, dr. Luigi Urbano, di reperire un capannone dove poter allocare in via temporanea, rispettando i requisiti previsti dalle normative vigenti, i cani attualmente ospitati in varie strutture.

Né l'amministrazione nel suo complesso, né l'assessorato, sono tenuti in alcun modo a distribuire fondi pubblici ad associazioni private, senza opportuna e doverosa convenzione. Non è mai mancata però la disponibilità al dialogo e al confronto con le associazioni stesse, che abbiamo ripetutamente sollecitato. Respingo al mittente le accuse di "superficialltà" e "cattiveria", mosse da una consigliera regionale, che ritengo gravissime e indecorose, e palese manifestazione di un modo di fare politica che non mi appartiene, lontano dalla volontà reale di affrontare e risolvere i problemi ma mosso solo dalla volontà di cavalcare strumentalmente problematiche e disagi. L'assessorato alle Politiche Sociali non ha abbandonato e non "abbandona" nessuno, cerca solo di agire nel rispetto delle proprie prerogative e funzioni".