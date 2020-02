Raimondo Ursitti commissario cittadino della Lega a Lucera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Ringraziamo per l'ottimo lavoro svolto il Commissario uscente Vincenzo Pecoriello che ha avuto la capacità, insieme ad un nutrito gruppo di militanti, di mettere ordine al partito nella città, donando alla Lega un’immagine di integrità, serietà ed un vero rinnovamento, con una linea chiara da percorrere per essere al centro del futuro del centrodestra lucerino. Sopraggiunti problemi personali che hanno costretto Vincenzo Pecoriello ad un passo indietro, al fine di garantire il proseguo dell’attività politica e per preservare il lavoro fin qui svolto, visto pure l'approssimarsi delle scadenze elettorali in cui Lucera sicuramente sarà protagonista, gli subentra come Commissario cittadino il Responsabile Provinciale agli Enti Locali e membro dell’Esecutivo Regionale, Raimondo Ursitti.