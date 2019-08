Carapelle: Raffaella Ricco è il nuovo assessore alla Cultura, delega allo spettacolo per Antonietta Cavatasso

La consigliera comunale Raffaella Ricco è il nuovo assessore alla Cultura, ai Servizi Sociali ed alla Pubblica istruzione del Comune di Carapelle.

Lo ha annunciato questa mattina il sindaco Umberto Di Michele, con un apposito atto di nomina. Contestualmente, il primo cittadino ha assegnato la delega allo spettacolo ad Antonietta Cavatasso, già assessore al personale ed al tempo libero. "Nel formulare il mio 'in bocca al lupo' agli assessori Ricco e Cavatasso - ha detto il sindaco - ribadisco che la nostra è una squadra collaudata e tutti, sindaco, assessori e consiglieri, hanno sempre lavorato a prescindere dalle cariche assessorili", spiega Di Michele.

"Il nostro cronoprogramma rimane invariato, perché abbiamo importanti obiettivi da raggiungere nel breve periodo: la riduzione delle tasse, l'apertura del teatro, la riqualificazione del cimitero e la manutenzione delle strade e marciapiedi. Sono certo che l'assessore Ricco possa apportare grande brio e brillanti iniziative, con grande attenzione al mondo della scuola e parimenti allo sviluppo culturale e sociale di un paese in grande fermento, che ha bisogno di entusiasmo".

"Con la delega allo spettacolo dell'assessore Cavatasso - aggiunge Di Michele - avvieremo una programmazione annuale che preveda l'organizzazione, per il tramite della Proloco, di numerosi eventi in questa coda dell'estate ma soprattutto in vista del Natale per poi replicare con il Carnevale, la Notte Bianca ed altri eventi di grande aggregazione".