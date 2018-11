Raffaele Fitto torna a Foggia a caccia di consensi, vuole tornare in Europa con l'aiuto dei Fratelli d'Italia

Il presidente di Noi con l'italia, l'europarlamentare Raffaele Fitto, sarà a Foggia e Manfredonia il prossimo venerdì 30 novembre. Si legge in una nota: Fitto sarà "accolto dal consigliere regionale Giannicola De Leonardis e dal coordinatore provinciale on. Franco Di Giuseppe, per incontrare dirigenti, iscritti e simpatizzanti, illustrare le sue valutazioni e orientamenti sull'attuale panorama e momento politico, e anticipare le linee e gli scenari che porteranno - in un'assemblea nazionale che si terrà a Roma a dicembre- a un patto federativo con Fratelli d'Italia, per le elezioni europee in programma nella primavera del prossimo anno".

L'incontro a Foggia avverrà nella Sala Rosa del Palazzetto dell'arte, con inizio alle ore 16.30. Al termine dei lavori, l'on. Fitto e la delegazione provinciale di Noi con l'italia si sposteranno a Manfredonia, dove alle ore 19.30 verrà inaugurata una nuova sezione.

Nel contempo il capogruppo al Comune di Foggia dei Fdi, Giuseppe Mainiero, sarà impegnato con la seconda tappa del format "Su la testa" al Villaggio degli Artigiani. A significare come, le due realtà politiche, Fdi e Noi con L'Italia, a livello comunale e amministrativo (si voterà anche a Foggia la prossima primavera) restino molto distanti. Al netto delle federazioni su scala nazionale.