Elezioni regionali, si scaldano i motori: Fitto riparte da Foggia, con Di Giuseppe e Fratelli d'Italia per costruire il partito

"Non abbiamo mai avuto una regione con un tale livello di degenerazione amministrativa. Rischiamo di perdere un sacco di soldi, Emiliano, dopo la sanità, ha pensato bene di completare il pasticcio prendendosi la delega all'agricoltura. La xylella avanza ed è colpa del governo regionale. Per non parlare dei rifiuti, che vanno da un Comune all'altro perché non si è dotata la Regione di impianti". L'affondo, duro, ad Emiliano è si Raffaele Fitto, europarlamentare di Fratelli d'Italia-Direzione Italia, oggi a Foggia per ringraziare gli elettori e cominciare a costruire il "nuovo" partito, che sarà il prodotto di queste due anime di centrodestra. Franco Di Giuseppe e Giandonato La Salandra suonano ancora stranamente a Foggia, ma così è. Meloni ha deciso. E nei prossimi mesi una serie di eventi organizzativi dovranno costruirlo nella sostanza il partito, oltre che nel nome. Nel frattempo il pensiero è alla sfida imminente delle elezioni regionali. Corteggiato su più fronti (Di Giuseppe ne lancia la candidatura al governo della Regione), Fitto svicola "il candidato presidente lo sceglieremo insieme, nei tempi giusto, posponendolo al programma". Un dato deve essere certo: "Il centrodestra deve presentarsi unito".