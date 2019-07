Raffaele Fitto a Foggia per incontrare elettori, dirigenti e simpatizzanti di Direzione Italia - FdI

L’on. Raffaele Fitto, copresidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti al Parlamento Europeo, sarà a Foggia, giovedì prossimo 18 luglio, per ringraziare gli elettori e incontrare dirigenti, amministratori, simpatizzanti di Direzione Italia-Fratelli d’Italia, giornalisti e cittadini. Saranno presenti il consigliere regionale Giannicola De Leonardis e il coordinatore cittadino Franco Di Giuseppe. L’incontro è in programma presso l’Auditorium Santa Chiara in via Arpi, con inizio alle ore 18.