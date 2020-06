Per Raffaele Fitto è quasi fatta, sarà lo sfidante di Emiliano: 20 anni fa la sua prima volta e l'ultima del centrodestra

Raffaele Fitto è tornato a sorridere sin dall'ora del buongiorno caffè, col volto più disteso. Ieri sarebbero cadute anche le ultime resistenze leghiste e incassato l'ok definitivo di Matteo Salvini, la strada è tutta in discesa, tanto che a giorni potrebbe essere ufficializzata la candidatura del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia.

Resta da dirimire solo il caso Campania, che pure era legato a doppio filo alla Puglia, perché se gli alleati non dovessero confermare Stefano Caldoro verrebbero meno ai patti con Forza Italia. Ma ormai la candidatura dell'europarlamentare sarebbe blindata. È praticamente fatta ma i partiti si raggiornerano a breve per ufficialità.

Lui scalpita, già lanciato nella campagna elettorale, e vuole riprendersi la Puglia dopo vent'anni dalla prima volta nel 2000. Sembra ieri. Cinque anni dopo lo accompagnava lo slogan "Puglia avanti non indietro", ma è meglio non riavvolgere il nastro al 2005.

In trepidante attesa che la coalizione sciolga le ultime riserve ai tavoli romani ci sono gli aspiranti candidati foggiani al Consiglio regionale delle due liste del presidente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scaldano i motori l'imprenditore e assessore di Apricena Paolo Dell'Erba, l'ex sindaco di Serracapriola Marco Camporeale e a Foggia Alfonso Fiore. Potrebbero esserci le condizioni favorevoli anche per la candidatura di Leonardo Di Gioia. È pronto a riprovarci l'ex sindaco di Cerignola Antonio Giannatempo. Michaela Di Donna potrebbe scegliere una lista del presidente ma per non rischiare potrebbe anche accasarsi nella lista di Fratelli d'Italia, scombinando i piani degli altri candidati.