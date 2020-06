Ora è ufficiale: il candidato del centrodestra in Puglia è Raffaele Fitto

Si è chiusa poco fa, intorno all'ora di pranzo, "in un clima di grande collaborazione", la partita tutta interna al centrodestra sulla scelta dei candidati alla presidenza nelle regioni della Puglia, Campania, Marche e Toscana.

L'anti-Emiliano ora ha un nome e un cognome. E' l'ex governatore della Regione Puglia dal 2000 al 2005, Raffaele Fitto, esponente dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e ultimo governatore del centrodestra nella Puglia a trazione Pd e centrosinistra da quindici anni.

Raffaele Fitto guiderà la coalizione composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Confermato quindi l'accordo preso un anno fa dai leader del tre partiti nonostante le resistenze di Matteo Salvini e il tentativo del segretario federale del Carroccio di convincere gli alleati dell'opposizione al governo Conte, a puntare sul candidato leghista Nuccio Altieri.

L'imprenditore di Conversano è sembrato tutt'altro che dispiaciuto per la decisione presa a Roma: "Ho fatto le congratulazioni e in bocca al lupo a Raffaele Fitto per la grande sfida che lo attende e che ci attende. Dopo 15 anni il centrodestra in Puglia sarà forte, unito e vincente e questo lo si deve in modo particolare alla Lega e a Matteo Salvini. Ora siamo pronti a rendere la Puglia una regione nuova, dove sia facile fare impresa, vivere e lavorare. Una Puglia a zero burocrazia e all’avanguardia nell’attrarre investimenti in un territorio bellissimo che merita di vivere di lavoro e non suddito dei sussidi dei potenti di turno. Daremo alla Puglia e ai pugliesi concretezza, libertà e dignità: questa è la nostra promessa".

Menchemeno il segretario regionale della Lega Luigi D'Eramo, che ha ufficializzato il ticket Fitto-Altieri. La Lega non l'ha spuntata in Puglia e in Campania ma ha strappato alle forze alleate la priorità di indicare i candidati "unitari" in alcune città del centrosud fra cui Reggio Calabria, Andria, Chieti, Macerata, Matera e Nuoro. E le vicepresidenze, "un passo storico nelle regioni del Sud" il commento del 'Capitano'.

Questo il commento congiunto di Meloni, Berlusconi e Salvini: "Il centrodestra ha individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle regioni che andranno al voto a settembre e, soprattutto, portare il buongoverno in quelle che oggi sono male amministrate dalla sinistra. I candidati del centrodestra saranno: Francesco Acquaroli per le Marche, Stefano Caldoro per la Campania, Susanna Ceccardi per la Toscana, Raffaele Fitto per la Puglia".

Cinque ad oggi i candidati presidente alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi in Puglia: Raffaele Fitto per il centrodestra, Michele Emiliano per il centrosinistra, Antonella Laricchia per il Movimento 5 Stelle, Mario Conca per 'Cittadini pugliesi' e Ivan Scalfarotto per Italia Viva, Azione e +Europa.