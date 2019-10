Raffaele Di Mauro chiama a raccolta le associazioni: nasce il Movimento civico 'È Foggia'. Verso le regionali?

"È Foggia", quello che è stato il comitato elettorale di Raffaele di Mauro diventa Movimento di Impegno Civico. "Un gruppo umano, una serie di associazioni che iniziano una collaborazione fra di loro per andare oltre una campagna elettorale e mettersi a supporto non solo di un consigliere comunale, ma dell’intera Amministrazione, della Città". Così la spiega il consigliere comunale e segretario provinciale di Forza Italia. E la 'mossa' ha il sapore di un passo in avanti verso le elezioni regionali di primavera. Di Mauro prepara il terreno? Non si sa, lui smentisce, ma di tempo ce n'è e il calcolo tutto da fare.

Il presidente della commissione Politiche sociali e culturali si limita, per il momento, a definirlo un centro d'ascolto: “Dal Centro Culturale Visioni, al Popolo della Famiglia, dal circolo politico Innovatori alla Costituente democratica e liberale, insieme a tanti amici hanno risposto al mio invito di proseguire un impegno nato in campagna elettorale. Queste realtà, a cui spero vorranno unirsene altre, saranno di supporto alla mia attività amministrativa ma soprattutto della Città come sentinelle sul territorio. Ascolteranno i cittadini, segnaleranno disguidi, raccoglieranno istanze, proporranno iniziative a favore di Foggia. Quello cioè che ogni cittadino dovrebbe fare, invece di limitarsi a criticare o lamentarsi sui social, lo farà il Movimento".

Il Movimento di Impegno Civico È Foggia ha attivato anche un numero whatsapp - 393.5366631 - al quale i cittadini potranno rivolgersi per segnalazioni, proposte o semplice voglia di partecipazione. “Che È Foggia la nostra città lo avevamo detto in campagna elettorale, che È Foggia la città che amiamo anche, ora - conclude Di Mauro - è il momento di dimostrarlo e vogliamo farlo insieme.”