Il sindaco ai pochi cittadini incivili: "Imbecilli, prima o poi pagherete"

Tra pochi minuti a San Giovanni Rotondo si riunirà il comitato sull'ordine pubblico e la sicurezza, alla presenza del sindaco Michele Crisetti e del prefetto di Foggia, Raffaele Grassi. Si discuterà del problema sicurezza, a partire dall'incendio che ha distrutto 33 mezzi della Tekra, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nella città di San Pio.

Su Facebook il primo cittadino fa sapere che la raccolta dell'umido verrà completata entro domattina, mentre oggi si è provveduto al ritiro della plastica e nel pomeriggio verrà effettuata la raccolta del cartone per gli esercizi commerciali. "Un altro piccolo sforzo di collaborazione.

Spero che i responsabili dell'incendio possano pagare al più presto per i danni che stanno provocando alla città. Mi rivolgo anche ai pochi cittadini incivili che continuano ad abbandonare i rifiuti in modo criminale: siete degli imbecilli e prima o poi pagherete"