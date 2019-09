Giallo differenziata, Amiu impedisce l'accesso a Passo Breccioso ai cinquestelle foggiani: "Torneremo venerdì"

"Dopo il rifiuto all'accesso al biostabilizzatore di Passo Breccioso da parte dell'AMIU, noi del MoVimento 5 Stelle Foggia non ci arrendiamo! Saremo di nuovo sui luoghi per verificare le condizioni dell'impianto e per valutare se e quali criticità vi siano, anche in riferimento al territorio circostante". Così in una nota il gruppo consiliare del M5S al Comune di Foggia dopo la denuncia della raccolta differenziata dei foggiani che finisce tutta nello stesso compattatore (qui l'articolo). "Per evitare alibi, abbiamo oggi inviato una pec all'AMIU in cui preavvisiamo del nostro nuovo sopralluogo, stabilito per il 27 settembre alle ore 10,00 a Passo Breccioso. Siamo sicuri che il preavviso sia sufficiente per organizzare l'accessibilità ai luoghi!"

"La corretta raccolta dei rifiuti e, in generale, la cura dell'ambiente in cui viviamo riteniamo siano punti fondamentali per "ripulire e rilanciare" Foggia; è inaccettabile che lo sforzo dei cittadini che differenziano, che pure deve essere implementato e incentivato, sia reso vano da un sistema di raccolta indifferenziata: si lancia un messaggio dissuasivo proprio quando bisogna impegnarsi a fare educazione ambientale, proprio quando e questo per il bene dell'ambiente, ma anche per le tasche dei contribuenti che potrebbero pagare un onere di smaltimento molto più basso. Continueremo a fare pressione per invertire la tendenza, ma manterremo lo spirito propositivo per trovare le soluzioni che rendano la città migliore, per questo pretendiamo di avere la possibilità di accesso e di poter interloquire con i responsabili" concludono i cinquestelle.