Incredibile a Zapponeta: pioggia di firme per Salvini, l'effetto Riontino funziona molto più di quello di Miranda

Raccolta firme #SalviniNonMollare, a Zapponeta superate persino le firme di Foggia, ferma a quota 500. Un successo il gazebo in piazza del fine settimana in favore del ministro degli interni Matteo Salvini grazie alle 672 firme raccolte. Un entusiasmo travolgente che coincide con l’entrata nel partito del Carroccio dell’ex coordinatore provinciale dei giovani azzurri e vicesindaco, Vincenzo Riontino: “Il radicamento territoriale che ci ha sempre contraddistinto, insieme alla forza trainante del nostro leader Matteo Salvini, ci ha ridato quell’entusiasmo e quella voglia di combattere per quei valori ed ideali che sono alla base del nostro impegno politico. Il mio impegno sarà, come sempre, al massimo sull’intero territorio provinciale e regionale per dare un contributo fattivo e concreto al partito e alla nostra terra”