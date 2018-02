S’infiamma la campagna elettorale: dure accuse di Bordo al cinquestelle Tasso (che lo querela)

“Quando alla mancanza di argomentazioni si sopperisce tentando di offendere e screditare la reputazione di un avversario con dichiarazioni pubbliche diffamatorie, vuol dire che non si è adatti al ruolo che si vuol ricoprire.” Così, Antonio Tasso, candidato alla Camera nel collegio uninominale Cerignola-Manfredonia, "in merito alle ichiarazioni diffamatorie da parte del candidato della coalizione di centrosinistra, Michele Bordo".

L'accusa di Bordo durante il PD Day: “Uno che di mestiere trucca le playstation e vende cd falsi non può stare bene con la sua coscienza”

Questa la difesa di Antonio Tasso: “I cittadini non meritano di essere rappresentati da gente capace di scendere così in basso pur di raccattare voti. Ho ricevuto, in questi giorni, la solidarietà e le dimostrazioni di stima di tanti manfredoniani che mi conoscono bene e sanno chi sono. Ho deciso di difendere la mia reputazione, quella di un uomo che ha sempre lavorato onestamente e con dignità, utilizzando gli strumenti che la legge mi mette a disposizione. Nella giornata di ieri ho sporto, infatti, una querela per diffamazione aggravata nei confronti di Michele Bordo”.

“La mia campagna elettorale continuerà nel massimo rispetto degli elettori e degli avversari con i quali continuerò a confrontarmi ed anche a scontrarmi, se necessario, ma sui contenuti. Lo farò nell’interesse dei cittadini e del territorio, ma non lascerò che nessuno, né sul piano politico, né sul piano personale, possa mettere in dubbio la mia onorabilità e la mia onestà e, soprattutto, non permetterò al rappresentante di un partito che ha candidato indagati e imputati di ogni genere, di diffondere falsità sul mio conto”.