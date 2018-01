Quartiere Ferrovia “zona sorvegliata a vista”. Marasco: “Ci vogliono qualità, vita, operosità, allegria”

Il 10 gennaio il sindaco Landella aveva elencato una serie di provvedimenti, novità ed iniziative portate a termine per il Quartiere Ferrovia di Foggia: la videosorveglianza dell’area, il ripristino dell’illuminazione pubblica, la pulizia delle strade della zona, uno specifico servizio di pattugliamento da parte della polizia locale, l’ordinanza sindacale anti-bivacco, una serie di eventi finalizzati alla fruizione dell’area e a sostenere gli esercizi commerciali, una serie di controlli, gli interventi alla fontana della stazione e infine il presidio di polizia locale, più comunemente noto come ‘gabbiotto’, sul quale però non sono mancate le polemiche.

Per Augusto Marasco, però, sul quartiere Ferrovia “l’amministrazione Landella sta riuscendo a sbagliare tutto”. Per il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo di Città, i “residenti, commercianti, imprese e professionisti di quell’area della città capoluogo non meritavano che, dopo anni di sostanziale inerzia, si mettessero in campo azioni slegate, confuse e utili solo a conclamarne il degrado”.

Marasco incalza ed evidenzia: “Abbiamo bisogno di riportare qualità, vita, operosità, allegria, non di trasformare il Quartiere Ferrovia in una zona sorvegliata a vista. L’Amministrazione comunale è riuscita nell’impresa di fare male anche una cosa positiva con una posa in opera raffazzonata che ingombra il marciapiede, quando a pochi metri i manufatti del Nodo intermodale Foggia Stazione, dove si pensava di insediare anche un presidio di polizia, restano ancora un corpo estraneo rispetto a un quadrante urbano che avrebbero dovuto contribuire a riqualificare”.

Per l’esponente del Partito Democratico ed ex candidato sindaco bisognerà riproporre “l’idea a basso costo che, anni fa, era stata elaborata per rigenerare viale XXIV Maggio, trasformandolo in un asse anche ciclabile, attrezzato di postazioni di sosta per il wi-fi, in modo da rivitalizzarne l’uso da parte dei pendolari, molto numerosi specie tra gli studenti universitari e delle scuole superiori”.