Attacco al piano della mobilità: "Landella rispetti gli impegni assunti, pronti al confronto col M5S"

Il Pums non è coerente con le indicazioni del consiglio comunale, recepite nelle delibere approvate. Così oggi in conferenza stampa i consiglieri comunali di Foggia Pasquale Cataneo (consigliere provinciale anche), Augusto Marasco, Vincenzo Rizzi e Marcello Sciagura, all’indomani dell’approvazione del documento strategico della mobilità da parte dell’assise, senza il loro voto. “Non ha rispettato le indicazioni del consiglio, né ad oggi è coerente rispetto allo strumento licenziato dalla Provincia, che per la prima volta si allinea, in una partita così importante, a Palazzo di Città, a riprova di quanto la mobilità sia asse strategico su cui fondare lo sviluppo della città e di Foggia nel contesto territoriale.

In particolare, mancherebbero tre questioni fondamentali: la definizione della seconda stazione ferroviaria, l’area della piattaforma logistica, il recupero delle aree ferroviarie dismesse (e, pertanto, la cesura tra Villaggio degli Artigiani e la città).