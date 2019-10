Leghisti per il 'Capitano' direzione Roma: foto in autogrill per una 'Foggia sovranista' e contro il governo Conte bis

"Foggia sovranista", "#Noiussoli, la cittadinanza non si regala", "La sovranità appartiene al popolo". Con il chiaro intento di sostenere Matteo Salvini nella battaglia contro il governo giallorosso PD-M5S, una cinquantina di leghisti, partiti in pullman questa mattina dal capoluogo dauno, sono in viaggio verso Roma dove dalle 15, in piazza San Giovanni, si terrà il corteo ribattezzato "dell'orgoglio italiano".

Ci sono l'ex presidente del Consiglio comunale di Foggia, Luigi Miranda, l'ex candidata al Consiglio comunale l'avv. Maria Morelli, il consigliere comunale Salvatore De Martino, il segretario cittadino Antonio Vigiano, Silvano Contini, l'assessore alle Politiche Sociali Raffaelle La Vacca e vari attivisti del capoluogo dauno e non solo

Altri pullman raggiungeranno la Capitale da San Severo, Cerignola, Lesina, Carapelle, Vico del Gargano, ha fatto sapere ieri il segretario provinciale del Carroccio, Daniele Cusmai.